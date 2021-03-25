Эксперты объяснили, почему металлические монеты стали невостребованными

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Центральный банк РФ собирается создать специальные автоматы для неиспользуемых монет, которые накопились у россиян. По мнению экспертов, металлические деньги оказались невостребованными из-за инфляции.

Отмечается, что, несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения меньше пользоваться наличными, жители России во время пандемии, наоборот, стали чаще собирать в кошельке не только купюры, но и монеты. Парадокс заключается в том, что предпочтение они отдают безналичному расчету.

По словам советника по экономике Сергея Улатова, металлические деньги обладают низким номиналом, а россияне бессознательно бросают мелочь в копилки.

— В общей денежной массе эти монеты составляют большую долю, — отметил Сергей Улатов.

Он также пояснил, что ЦБ РФ несет большие убытки, производя мелочь. Поэтому эксперимент по созданию автоматов для приема монет может оказаться оптимизацией расходов. Тем временем кандидат экономических наук Михаил Белов добавил, что в чеканке монет используются цветные и ценные металлы, поэтому производство этих денег обходится дороже самого оборота, отмечает телеканал «360».

— Важно обратить внимание на то, что монеты износостойкие и живут дольше, в отличие от банкнот, которые надо постоянно перевыпускать, — отметил аналитик Группы компаний «Финам» Алексей Коренев.

При этом совершенно другим образом обстоит ситуация с накоплением денег. Как пояснил Сергей Улатов, поведение граждан во время неопределенности меняется, а в некоторых случаях становится спекулятивным. Многие люди перестали доверять банковскому рынку, поэтому решили держать больше наличных при себе.

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