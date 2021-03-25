Избавиться от ненужных денег: экономист оценил эксперимент ЦБ по сбору монет у населения

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Идея Центрального банка России по возвращению монет через специальные автоматы по сбору мелочи вполне логичная с точки зрения экономии средств на их производство, считает профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

— Версия Центробанка, в рамках которой он предлагает собрать мелочь, чтобы не выпускать новые монеты, очень даже похожа на правду. Например, вы выпустили бумажные деньги и запустили их в оборот. Через два года купюры изнашиваются, приходится выпускать новые. С монетами, видимо, так не получается. Мелочь выпустили, обратно она не вернулась. Конечно же, их можно будет обменять на купюры, иначе никто не понесет, — отметил эксперт.

Юденков напомнил, что в задачу Центрального банка входит выпуск и изъятие из оборота ненужных денег. Тем более в современных условиях мелочь в кармане в каком-то смысле уже атавизм и «карманы оттягивает».

Ранее стало известно, что Банк России планирует запустить пилотный проект по сбору монет через специальные приемники в одном из регионов РФ, где фиксируется низкий уровень их возврата. К реализации привлекут технологического партнера после того, как более тщательно сформируют требования. Название субъекта и более детальную информацию в регуляторе пока не сообщили.

На начало 2021 года в обороте находилось 69 миллиардов монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей. К слову, ненужную мелочь можно сдать и обменять уже сейчас. Металлические деньги принимают в кассах отделений коммерческих банков.

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