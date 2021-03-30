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Эксперт объяснил, может ли вулкан появиться в Подмосковье
Фото: pixabay.com

Эксперт объяснил, может ли вулкан появиться в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Экология

Образование вулкана в Московской области невозможно — для этого отсутствуют необходимые условия. Об этом во вторник, 30 марта, рассказал заведующий лабораторией общей гидромеханики Института механики МГУ имени М.В. Ломоносова Олег Мельник.

Как пояснил специалист, вулканы появляются в местах, где магма располагается относительно близко к поверхности Земли. В качестве примеров Мельник назвал огненное кольцо вокруг Тихого океана и маленькое кольцо в Средиземном море — итальянские и греческие вулканы.

Также вулканы формируются в срединно-океанических хребтах, где блоки земной коры раздвигаются и изливается свежая магма.

На Земле есть еще так называемые горячие точки, или мантийные плюмы. Например, на Гавайях или под Йеллоустоном, где породы поднимаются с очень больших глубин, плавят земную кору и образуют большое количество магмы.

Однако в Московской области условий для образования вулканов нет, резюмировал вулканолог в интервью РИА Новости.

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