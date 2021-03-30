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Столичным предпринимателям предложили бесплатные программы по маркетингу
Фото: freepik.com

Столичным предпринимателям предложили бесплатные программы по маркетингу

Иван Юминов

Город

Бесплатную программу по диджитал-маркетингу, в которую войдут очная конференция и онлайн-интенсив, подготовили для предпринимателей города в ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Об этом сообщили в столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития во вторник, 30 марта.

— По данным прошлогодних опросов клиентов МБМ, более половины (59 процентов) респондентов считают маркетинг и продвижение наиболее интересными темами обучения, — поделился глава ведомства Алексей Фурсин.

На конференции «Маркетинг мертв», которая пройдет 31 марта, расскажут об управлении впечатлениями клиентов и бизнес-репутацией, а также об увеличении продаж через социальные сети. Принять в ней участие смогут не более 500 человек.

Онлайн-интенсив Marketing Superhero состоится 12 и 13 апреля. На нем поделятся знаниями о продвижении в мессенджерах, важности формирования личного бренда и SEO, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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