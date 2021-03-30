«Исполнение желаний и финансовые потери»: к чему снится кольцо по толкованию Нострадамуса и Ванги

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Кольцо является древнейшим символом. Согласно разным толкованиям, видеть его во сне можно и перед большой радостью, и накануне печальных событий.

Толкование Ванги

Прорицательница называла кольцо знаком нерешенных проблем, а также символом верности и обещания. Надетое во сне кольцо на палец любимого человека свидетельствует о верности своим чувствам. Получать в подарок кольцо — к помощи в обременительных делах. Если во сне кольцо сломалось или упало, то стоит пересмотреть собственное поведение. Вполне возможно, вы не замечаете того, что предаете данные обещания.

Толкование Фрейда

По мнению «отца психоанализа», кольцо является символом благополучия и полноты сексуальной жизни. Дорогое кольцо во сне может отражать внушительный опыт в любовных делах. Принимать в подарок кольцо — к началу новых отношений. Поврежденное кольцо во сне может сигнализировать о невыявленных болезнях.

Толкование Миллера

Миллер считал, что кольцо во сне сулит знакомство или новое дело. Видеть украшение из золота — к удаче и исполнению желаний. Кольцо на руке чужого человека — к знакомству с перспективой. Сломанное кольцо может предрекать ссору с возлюбленным.

Толкование Лоффа

Дэвид Лофф был убежден, что кольцо является символом договора и ответственности. Кольца, изображенные на земле, могут означать границы, за которые человек не дает проникнуть злу. Драгоценные украшения на пальце отражают качество обязательств, принимаемых человеком.

Толкование Нострадамуса

Нострадамус считал, что надеть кольцо во сне свидетельствует об исполнении желаний, потерять — к разрыву прежних связей, находить украшение — к знакомству, дарить кольцо — к небольшим финансовым потерям.

Толкование Цветкова

Кольцо во сне может говорить о том, что вскоре человек получит перспективное деловое предложение или обретет новых знакомых. Терять украшение — к скорой разлуке или разводу.

Толкование эзотериков

Кольцо во сне свидетельствует о печалях. Обручальное кольцо снится к измене или разводу. По мнению эзотериков, любой круг, увиденный во сне, не сулит ничего хорошего — лишь множество проблем, которые не могут разрешиться.

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