Таролог рассказала, как научиться толковать сны самостоятельно

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Сны дают ценную информацию о многих аспектах жизни и могут углубить знания о нас самих и проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Один из наиболее эффективных способов понять, что означают ваши сны, — научиться толковать их самостоятельно. С чего начать, рассказала таролог Галина Янко.

Записывайте свои сновидения

Чем больше подробностей вы предоставите о своем сне, тем легче будет создавать ассоциации и связи при определении ваших символов и значений. Обращайте внимание на все, что выделяется для вас. Не всегда нужно все записывать, но важно обращать внимание на детали. Чем больше подробностей вы имеете, тем легче понять, о чем сон.

Используйте прилагательные, чтобы описать то, что вы видите. Запоминайте цвета или числа. Обратите внимание на состояние вещей, которые вы видите: они целые, сломанные, заржавевшие или изношенные?

Вернитесь и прочтите записанный сон

Скажите это вслух, если это поможет. Ищите любые слова или символы, которые вам особенно интересны. Составьте список этих слов. Иногда может быть полезно подчеркнуть важные моменты ручкой или карандашом и выделить любые слова или темы, которые вам интересны. Читая сон, определите, какой он: простой, сон освобождения, сон-сообщение и т. д. Иногда также очень полезно думать о своих снах как о рассказе, в котором есть очевидный посыл, персонажи и сюжет. Это может значительно упростить поиск тем и выявление потенциальных символов и метафор во сне.

Составьте список важных символов

Как только вы определили, что выделяется больше всего, составьте список важных символов во сне. Это могут быть персонажи, обстановка или даже действие. Теперь, когда вы определили фокусные точки сновидения, вы готовы начать интерпретацию того, что он может означать.

Начните создавать ассоциации с символами

Хотя сонник предлагает поиск символов сновидений для ряда популярных вариантов, лучший способ по-настоящему понять, что означает сон, — это сделать собственные выводы о том, как этот символ относится к вам и вашей жизни.

Задайте себе несколько основных вопросов о символах:

На каком личном опыте я располагаю этот символ?

Какие эмоции или мысли я испытываю к этому символу?

Что этот сон заставил меня почувствовать?

Какие текущие и прошлые события в моей жизни связаны с этими схожими мыслями и чувствами?

После того как вы ответите на эти вопросы, вы лучше поймете значение символов и, вероятно, сможете установить связь между этим сном и вашей жизнью.

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