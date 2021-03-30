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Роскачество составило антирейтинг импортных вин
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Роскачество составило антирейтинг импортных вин

Кирилл Николаев

Товары

Специалисты Роскачества завершают первое в России масштабное исследование самых популярных на российском рынке импортных вин. В настоящее время эксперты готовы представить нижние строчки рейтинга.

В Роскачестве уже оценили более 120 вин из 13 стран в ценовой категории до 1000 рублей. Исследование проводилось «вслепую» — эксперты не знали ни марок вин, ни стран происхождения и работали по международно признанному регламенту дегустаций.

Худшие результаты в исследовании показали вина Грузии. Самые низкие оценки получило вино красное полусладкое Киндзмараули и вино сухое белое Цинандали Dugladze. Также низкий балл набрала продукция Броjаница Вранц (красное полусладкое) из Сербии.

Кроме того, у экспертов возник ряд замечаний к винам двух мировых брендов — Martini Asti и Mondoro Asti. Эти итальянские игристые вина набрали невысокие баллы. Полные результаты рейтинга будут представлены в апреле.

Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

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Роскачестворейтингвино
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