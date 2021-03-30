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«Молоденький совсем»: Евгений Петросян опубликовал архивное фото
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

«Молоденький совсем»: Евгений Петросян опубликовал архивное фото

Анастасия Колоскова

Звезды

Юморист Евгений Петросян поделился с подписчиками архивным снимком и предложил угадать его возраст на фотографии.

— Угадайте, сколько мне здесь лет? Это я в роли инспектора полиции из спектакля «Доброго пути, Долорес», — подписал артист черно-белый снимок, который выложил на своей странице в соцсети Instagram.

Подписчики Петросяна терялись в догадках, не придя к единому мнению. Кто-то считал, что на фото ему не больше 17, большинство предлагали варианты от 20 до 30.

«Вам здесь столько, сколько в душе сейчас!»; «Одним словом молоденький еще»; «Молоденький совсем, но знаете, сейчас вы выглядите на много привлекательней»

Выяснилось, что на снимке артисту всего 15 лет. Это фото артист уже как-то публиковал в соцсетях, откровенно указав свой возраст.

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фото в InstagramЕвгений Петросянфото
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