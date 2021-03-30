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Проект «Свободный доступ» начал работу в столице
Фото: Cергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Проект «Свободный доступ» начал работу в столице

Иван Юминов

Город

Во всех округах города начал работать проект «Свободный доступ», с помощью которого жители смогут бороться с незаконным использованием территорий общего пользования. Об этом стало известно во вторник, 30 марта.

— В пилотном режиме проект «Свободный доступ» действовал с июня 2020 года в районах Свиблово, Марьина Роща, Бибирево, Останкинский и Алексеевский. За это время сотрудники ведомства обработали более 80 обращений жителей, большая часть из них была связана с установкой во дворах шлагбаумов и других ограничительных элементов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Незаконные стоянки во дворах являются одним из главных способов самозахвата территорий общего пользования. За прошлый год Госинспекция по недвижимости переоборудовала половину из 120 незаконных парковок в бесплатные стоянки. Во всех районах, где работает «Свободный доступ», есть инспектор, которому можно подать жалобу даже в Instagram.

Свои претензии горожане могут предъявить к законности установки полусфер, ограждений для проезда во дворы, столбиков для парковки, а также шлагбаумов, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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дворшлагбаумВладимир Ефимов
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