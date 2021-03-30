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Парки Москвы пригласили горожан принять участие в экологических забегах
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Парки Москвы пригласили горожан принять участие в экологических забегах

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Серия экологических забегов «Культурный плоггинг» пройдет в Москве с апреля по октябрь. В ходе них нужно будет бежать и собирать по пути мусор в городских парках.

Плоггинг позволяет достичь двух целей — привести тело в форму и сохранить парки в чистоте. Пробежать необходимо будет около пяти километров, время не ограничено. Бегунам на старте выдадут мешки и перчатки для сбора, опытные спортсмены будут вести и замыкать группу.

Принять участие в плоггинге можно бесплатно, но в одном мероприятии из-за коронавирусных ограничений могут участвовать не более 50 человек. Первый забег состоится 10 апреля в 10:00 в музее-заповеднике «Царицыно». Информацию о других забегах можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

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