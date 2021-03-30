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Бесплатный Wi-Fi доступен в половине многопрофильных стационаров Москвы
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Бесплатный Wi-Fi доступен в половине многопрофильных стационаров Москвы

Полина Долганова

Здоровье

Пациентам 41 многопрофильного стационара Москвы стал доступен бесплатный WI-FI. Об этом журналистам рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В больницах размещено около десяти тысяч точек доступа к бесплатной интернет-сети.

По словам руководителя аппарата мэра, доступ к WI-FI теперь есть в 331 корпусе 41 многопрофильного стационара Москвы.

— Стабильный доступ в интернет делает пребывание в больнице более комфортным. Они могут общаться с близкими, а также смотреть любимые фильмы или читать электронные книги в онлайн-режиме, — сообщила Ракова.

Она отметила, что данная возможность обеспечивает пациентам более комфортное пребывание в больнице. Теперь они могут смотреть фильмы онлайн, читать электронные книги и просто быть на связи с родственниками.

Заммэра подытожила, что цифровизация в сфере здравоохранения является важнейшим условием дальнейшего развития медицины.

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