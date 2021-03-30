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Во вторник и среду в Москве выпадет почти треть месячной нормы осадков
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Во вторник и среду в Москве выпадет почти треть месячной нормы осадков

Иван Юминов

Город

Сильный ветер и дождь придут в столицу во вторник, 30 марта, и в среду, 31 марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Во вторник еще будем радоваться весеннему духу, мартовскому солнцу, затем грядут значительные изменения. Начнутся они ближе к вечеру вторника, — рассказал он.

В городе ожидается дождь и ветер до 12–17 метров в секунду. Ночью осадки достигнут своего максимума, всего за два дня может выпасть около трети месячной нормы — до десяти миллиметров. Температура при этом не поменяется — днем она составит от четырех до 11 градусов тепла, отмечает ТАСС.

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