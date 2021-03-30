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Еще 25 объектов получили разрешения на строительство в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Еще 25 объектов получили разрешения на строительство в Подмосковье

Елена Фролова

Недвижимость

Новые жилые дома, детские сады, поликлинику и производство построят на территории Московской области. Всего разрешения на строительство получили 25 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства жилищной политики.

— За прошлую неделю в области выдано 25 разрешений на возведение, среди которых 22 коммерческих объекта и три жилых дома, — объяснили в ведомстве.

Речь идет о строительстве детских садов на 250 мест в Балашихе, а также в Красногорске на 235 мест. Помимо этого, в Домодедове возведут городскую поликлинику на 400 посещений в смену, а в Егорьевске — производственный комплекс, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Два жилых дома появятся в Красногорске и еще один — в Люберцах. Вместе с тем за прошедшую неделю в области ввели в эксплуатацию 13 объектов, в числе которых деловой комплекс в Красногорске, универсальный рынок в Солнечногорске, торговый центр и холодный склад в Наро-Фоминске, а также по одному объекту жилой недвижимости в Клину, Лыткарине и Красногорске.

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