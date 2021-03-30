Столичные предприниматели смогут создавать сайты-визитки через портал поставщиков
Пользователи столичного портала поставщиков теперь смогут бесплатно создавать собственные сайты-визитки. На них можно внести всю необходимую информацию, чтобы представить предпринимателя или бизнес, а также продукцию.
Новый сервис особенно актуален для небольших компаний и бизнесменов, в том числе самозанятых. Он позволяет популяризовать свой бизнес, развить его.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что портал поставщиков выполняет роль маркетплейса.
— Новый сервис расширяет его функционал, предоставляя пользователям возможность продвигать свою продукцию и бренд как внутри площадки, так и на сторонних ресурсах, — сказал глава департамента.
Эдуард Лысенко пояснил, что так предприниматели смогут находить новых партнеров и развивать свой бизнес в нужном направлении, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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