Столичные предприниматели смогут создавать сайты-визитки через портал поставщиков

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Пользователи столичного портала поставщиков теперь смогут бесплатно создавать собственные сайты-визитки. На них можно внести всю необходимую информацию, чтобы представить предпринимателя или бизнес, а также продукцию.

Новый сервис особенно актуален для небольших компаний и бизнесменов, в том числе самозанятых. Он позволяет популяризовать свой бизнес, развить его.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что портал поставщиков выполняет роль маркетплейса.

— Новый сервис расширяет его функционал, предоставляя пользователям возможность продвигать свою продукцию и бренд как внутри площадки, так и на сторонних ресурсах, — сказал глава департамента.

Эдуард Лысенко пояснил, что так предприниматели смогут находить новых партнеров и развивать свой бизнес в нужном направлении, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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