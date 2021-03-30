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Фелинолог дала совет заводчикам кошек, как уберечь питомцев от опасности
Фото: Pixabay

Фелинолог дала совет заводчикам кошек, как уберечь питомцев от опасности

Елена Фролова

Животные

О том, какие кошки чаще всего могут убегать из дома с наступлением весны, рассказала фелинолог, эксперт международной категории Людмила Макарова. Эксперт также дала несколько советов по защите питомцев.

— С приходом весенней погоды действительно теряется больше животных, чем обычно. Это происходит из-за того, что многие заводчики не понимают, что животное развивается так же, как и люди. Это означает, что с весной у котов и кошек «расцветают» все чувства, начинается гормональное возбуждение, — объяснила Людмила Макарова.

По словам зоолога, животные ищут себе пару, поэтому именно в это время года они могут заблудиться и не вернуться домой. Особенно это характерно для нестерилизованных зверей. Дело в том, что на тех, кого хозяева заранее отвели к ветеринару на данную процедуру, наступление весны никак не повлияет, отмечает «Москва 24».

Чтобы избежать потери любимого питомца, Людмила Макарова посоветовала либо стерилизовать домашних питомцев, либо позаботиться об их будущем потомстве. Тогда животные не будут хотеть уйти в самоволку. Для тех, кого не устраивают оба варианта, фелинолог дала третий совет: караулить питомца 24 часа в сутки в течение всей весны.

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