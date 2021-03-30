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Выставка «Такой разный Скрябин» откроется в «Доме Скрябина»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Выставка «Такой разный Скрябин» откроется в «Доме Скрябина»

Ольга Маркова

Культура

В выставочном зале медиацентра «Дом Скрябина» с 1 по 28 апреля будет экспонироваться выставка «Такой разный Скрябин», сообщается на сайте музея.

Годы жизни Александра Николаевича Скрябина — время, когда художникам пришлось уступить место фотографам. Люди среднего достатка, ранее долго собиравшиеся заказать живописцу портрет, теперь могли создавать целые фотохроники семейной жизни. Благодаря фотографии жизнь Скрябина оказалась фиксированной достаточно подробно. Сохранилось множество его фотопортретов: трогательного малыша, юного кадета, студента, признанного музыканта.

Впрочем, живописные и графические портреты Скрябина тоже сохранились. Композитор был знаком и даже дружен со многими художниками, и некоторые из них оставили нам его изображения.

Помимо «Скрябина-фотографического» и «Скрябина живописного и графического», на выставке представлены несколько шаржей — ведь художники-карикатуристы тоже внесли свой вклад в «скрябиниану».

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