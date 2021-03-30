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Расписание поездов Горьковского направления МЖД изменится в апреле
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Расписание поездов Горьковского направления МЖД изменится в апреле

Виктория Родимкина

Транспорт

График движения поездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) может быть скорректирован в апреле из-за строительства нового пути между Реутово и Балашихой. Об этом сообщает пресс-служба МЖД во вторник, 30 марта.

Так, по будням с 00:30 до 04:30 и с 10:50 до 14:50 специалисты укладывают пути на участке Стройка — Балашиха.

Также 11, 18, 25 апреля с 04:00 до 16:30 на перегоне Реутово — Стройка будут проводить работы по устройству контактной сети.

Из-за этого некоторые электрички маршрута Балашиха — Железнодорожная продолжат курсировать, часть составов выведут из расписания.

Пассажиров призвали заранее планировать поездки и сверяться с расписанием поездов.

Читайте также: Дополнительные поезда запустят на четырех направлениях МЖД с 28 марта

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