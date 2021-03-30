Число жертв при обрушении квартир дома в Зеленодольске возросло до двух человек

Фото: МЧС / Нижегородская область

При обрушении нескольких квартир в жилом доме в Зеленодольске погибло два человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана во вторник, 30 марта.

— К сожалению, в реанимации скончалась пострадавшая женщина, у нее были очень серьезные травмы, — рассказали в ведомстве.

Также пострадало шестеро человек, все они получают медицинскую помощь. Взрыв произошел вечером 29 марта в девятиэтажном доме в городе Зеленодольск, Республика Татарстан. Обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом. По версии СК, причиной инцидента стала утечка газа, сообщает РИА Новости.

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