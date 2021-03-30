Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Число жертв при обрушении квартир дома в Зеленодольске возросло до двух человек
Фото: МЧС / Нижегородская область

Число жертв при обрушении квартир дома в Зеленодольске возросло до двух человек

Иван Юминов

Происшествия

При обрушении нескольких квартир в жилом доме в Зеленодольске погибло два человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана во вторник, 30 марта.

— К сожалению, в реанимации скончалась пострадавшая женщина, у нее были очень серьезные травмы, — рассказали в ведомстве.

Также пострадало шестеро человек, все они получают медицинскую помощь. Взрыв произошел вечером 29 марта в девятиэтажном доме в городе Зеленодольск, Республика Татарстан. Обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом. По версии СК, причиной инцидента стала утечка газа, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Режим ЧС ввели в Зеленодольске после обрушения дома

взрывТатарстанчисло жертв
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Однажды в Суэцком канале: во что обходится ошибка капитана корабля

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в