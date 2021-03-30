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Режим ЧС ввели в Зеленодольске после обрушения дома
Фото: Telegram-канал Mash Iptash

Режим ЧС ввели в Зеленодольске после обрушения дома

Татьяна Плотникова

Происшествия

Режим чрезвычайной ситуации начал действовать в городе Зеленодольск (Республика Татарстан) в связи с обрушением жилого дома после взрыва газа. Об этом во вторник, 30 марта, рассказал начальник главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.

Как уточнил Хабибуллин, режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в районе и городе введен в связи с тем, что нарушено жизнеобеспечение населения.

Режим ЧС будет действовать с 30 марта до завершения работ по восстановлению пострадавшего дома.

Глава Зеленодольского района и мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, в свою очередь, рассказал, что дом обследуют представители министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и госстройнадзора. Лишь по получении их заключения будет принято решение, можно ли возвращаться жильцам домой, а также относительно сроков их возвращения, сообщает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал Mash Iptash

Напомним, в результате хлопка газа в жилом доме в Зеленодольске (Республика Татарстан) в ночь с 29 на 30 марта и вызванного им обрушения погиб один человек, пострадали семеро. Повреждены, по данным МЧС, семь квартир.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту обнаружения погибшего на месте обрушения. Приоритетной считается версия с утечкой бытового газа.

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