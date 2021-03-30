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Названа предварительная причина хлопка газа в жилом доме в Татарстане
Фото: Telegram-канал «Еду в Татарстан»

Названа предварительная причина хлопка газа в жилом доме в Татарстане

Татьяна Плотникова

Происшествия

К хлопку газа в девятиэтажном жилом доме в Зеленодольске (Республика Татарстан), в результате которого произошло обрушение, могла привести неисправность газового оборудования или утечка газа. Об этом в ночь на вторник, 30 марта, рассказали в региональных экстренных службах.

Как уточнил представитель экстренных служб Татарстана, эти две версии рассматриваются в настоящее время в качестве основных.

В Следственном комитете РФ рассказали, что следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту обнаружения погибшего на месте обрушения. В ведомстве уточнили, что считают приоритетной версию с утечкой бытового газа.

Сотрудники МЧС продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия. Под завалами могут оставаться люди, рассказали в ведомстве. К настоящему времени эвакуированы 99 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ходе поисково-спасательных работ на месте происшествия было найдено тело одного погибшего. Три человека госпитализированы, в том числе одна женщина в тяжелом состоянии помещена в реанимацию. Как уточнили в МЧС, в настоящее время известно о четырех пострадавших, повреждены семь квартир.

Читайте также: СМИ: Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном доме в Екатеринбурге

уголовное делоМЧСобрушения
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