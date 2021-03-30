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Число пострадавших при взрыве газа в Татарстане достигло семи человек
Фото: Telegram-канал Mash Iptash

Число пострадавших при взрыве газа в Татарстане достигло семи человек

Татьяна Плотникова

Происшествия

В результате хлопка газа в жилом доме в Зеленодольске (Республика Татарстан) и вызванного им обрушения пострадали семь человек. Об этом во вторник, 30 марта, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.

Как уточняет ведомство, помимо семерых пострадавших на данный момент известно об одном погибшем.

На месте происшествия работают психологи республиканского главка МЧС. К ликвидации последствий происшествия привлечены 87 человек и 32 единицы техники, в том числе от МЧС России — 43 человека и 14 единиц техники, сообщает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал Mash Iptash

Ранее сообщалось, что в ходе поисково-спасательных работ на месте происшествия было найдено тело одного погибшего. Три человека были госпитализированы, в том числе одна женщина в тяжелом состоянии помещена в реанимацию. Произошло обрушение нескольких квартир.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту обнаружения погибшего на месте обрушения. Приоритетной считается версия с утечкой бытового газа.

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МЧСобрушенияхлопок газа
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