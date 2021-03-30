Стало известно, сколько российские знаменитости тратят на свои дни рождения

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Журналисты подсчитали, какую сумму звезды российского шоу-бизнеса потратили на торжества в честь своих дней рождения.

Так, за праздник в честь 30-летия Настя Ивлеева выложила не менее восьми миллионов рублей. Ее шикарная вечеринка в столичном ресторане «Прага» собрала около 170 известных гостей. Среди них были замечены Алла Пугачева и Максим Галкин, Филипп Киркоров, Кирилл Серебренников, Лолита, Ксения Собчак, Моргенштерн, Даня Милохин и другие.

Только аренда помещения обошлась юбилярше более чем в миллион рублей. Огромный ресторан был разбит на три территории. В зале казино звучали композиции в исполнении струнного оркестра. В зоне гостиной проходила дискотека, а также стриптиз-шоу. Третьей зоной стал бар «Капельница».

Ксения Бородина, которая в этом году отмечала не круглую дату, обошлась более скромным торжеством. Свое 38-летие знаменитость отпраздновала сразу в двух городах. Первым пунктом программы стала совместная поездка с подругами на курорт «Красная Поляна» в Сочи. Там девушки провели три дня, проживая в дорогой гостинице с банным комплексом. После этого телеведущая устроила банкет с цыганами в одном из ресторанов Москвы. Предположительно, на празднование дня рождения Бородина потратила не менее трех миллионов рублей.

На фоне теледив праздник в честь дня рождения комика Павла Воли выглядел куда скромнее. Шоумен закатил вечеринку в ресторане в Дубае, куда пригласил друзей. Эксперты подсчитали, что за угощение, которое включало деликатесы и роскошный торт, артист заплатил не менее миллиона рублей, сообщает Teleprogramma.pro.

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