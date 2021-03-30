Невролог дала советы пожилым, как бороться со снижением способности запоминать

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Людей старше 65 лет чаще тревожат проблемы с памятью, они жалуются на ее снижение. Так, у 43 процентов жителей России данного возраста медики отмечают выраженные нарушения памяти. Подробно об этом рассказала врач-невролог, заведующая кабинетом диагностики и лечения когнитивных расстройств Ольга Семенова.

По ее мнению, проблемы с запоминанием информации препятствуют социальной адаптации, а также становятся источником недопониманий в личной жизни. Одними из главных причин этого являются атеросклероз, курение, сахарный диабет, повышенное артериальное давление, отсутствие физической активности, хронические и острые стрессовые реакции. Помимо этого, к нарушениям памяти могут привести инсульт, инфекционные заболевания, а также травмы головы.

— Существует три типа нарушений памяти — тяжелые, умеренные и легкие, — объяснила Ольга Семенова.

Она пояснила, что при последних двух в большинстве случаев человек может оставаться самостоятельным, а при тяжелых — он оказывается полностью зависимым от посторонней помощи, отмечает Nation News. По мнению врача, чаще всего встречаются формы легкой потери памяти.

Такие проблемы обычно лечат с помощью сосудистой терапии. Это помогает восполнить недостаточность мозгового кровообращения. Помимо этого, эксперт посоветовала пациенту пройти специальные тестирования, дополнительные методы обследования, чтобы понять природу снижения памяти. При этом ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Лучше обратиться за помощью к медицинскому специалисту.

Кроме того, Ольга Семенова назвала одним из методов профилактики нарушения памяти аэробные физические упражнения. Желательно делать их не менее двух раз в неделю.

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