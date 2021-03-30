Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Невролог дала советы пожилым, как бороться со снижением способности запоминать
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Невролог дала советы пожилым, как бороться со снижением способности запоминать

Елена Фролова

Здоровье

Людей старше 65 лет чаще тревожат проблемы с памятью, они жалуются на ее снижение. Так, у 43 процентов жителей России данного возраста медики отмечают выраженные нарушения памяти. Подробно об этом рассказала врач-невролог, заведующая кабинетом диагностики и лечения когнитивных расстройств Ольга Семенова.

По ее мнению, проблемы с запоминанием информации препятствуют социальной адаптации, а также становятся источником недопониманий в личной жизни. Одними из главных причин этого являются атеросклероз, курение, сахарный диабет, повышенное артериальное давление, отсутствие физической активности, хронические и острые стрессовые реакции. Помимо этого, к нарушениям памяти могут привести инсульт, инфекционные заболевания, а также травмы головы.

— Существует три типа нарушений памяти — тяжелые, умеренные и легкие, — объяснила Ольга Семенова.

Она пояснила, что при последних двух в большинстве случаев человек может оставаться самостоятельным, а при тяжелых — он оказывается полностью зависимым от посторонней помощи, отмечает Nation News. По мнению врача, чаще всего встречаются формы легкой потери памяти.

Такие проблемы обычно лечат с помощью сосудистой терапии. Это помогает восполнить недостаточность мозгового кровообращения. Помимо этого, эксперт посоветовала пациенту пройти специальные тестирования, дополнительные методы обследования, чтобы понять природу снижения памяти. При этом ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Лучше обратиться за помощью к медицинскому специалисту.

Кроме того, Ольга Семенова назвала одним из методов профилактики нарушения памяти аэробные физические упражнения. Желательно делать их не менее двух раз в неделю.

Читайте также: Нейропсихолог назвала простые способы укрепить память

пожилые людипамятьврач-невролог
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Однажды в Суэцком канале: во что обходится ошибка капитана корабля

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в