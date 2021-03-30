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Фонтан «Золотой колос» на ВДНХ промоют после зимы
Фото: Youtube / Городское хозяйство Москвы

Фонтан «Золотой колос» на ВДНХ промоют после зимы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Третий Каменский прудКарта всех событий

В Москве 30 марта началась промывка фонтана «Золотой колос» на ВДНХ после зимы. Об этом сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» во вторник.

Уточняется, что все работы по подготовке фонтана к весне завершатся через четыре дня. Промышленные альпинисты промоют верхушку фонтана, а затем приступят к очистке нижней части сооружения. Смальту натрут спецраствором с помощью мягких щеточек. Также в рамках подготовки будут проверены светильники вокруг фонтана и проведены пуско-наладочные работы.

Фонтан «Золотой колос» имеет высоту 16 метров, он находится в центре Третьего Каменского пруда.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петра Бирюкова, до конца апреля в порядок будут приведены около 2 тысяч объектов — мосты, транспортные тоннели, подземные и надземные перехода, набережные и причалы.

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