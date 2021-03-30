«Весь день о ней думал»: шеф-повар Ивлев рассказал, как познакомился с будущей женой

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Шеф-повар Константин Ивлев поделился подробностями своего знакомства с будущей женой.

— У нас вообще смешно вышел диалог: я подошел, спросил, как зовут, как дела. Мы просто поговорили, и я ушел. Номерами не обменивались, только сфотографировались. И я весь день думал о ней и жалел, что номера телефона нет... — рассказал он.

После этого он «почти не вылезал из Instagram», ожидая, пока она выложит совместное фото в социальной сети и отметит его на снимке. Предложение ей он сделал в рамках реалити-шоу, они зарегистрировали брак 14 февраля в одном из ЗАГСов столицы, сообщает ФАН.

В марте в Краснодарском крае, на родине невесты, состоялось венчание супругов и двухдневное гулянье в казачьем стиле.

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