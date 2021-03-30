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Даву заметили в компании бывшей девушки
Фото: instagram/dava_m

Даву заметили в компании бывшей девушки

Анастасия Колоскова

Звезды

Рэпер Давид Манукян, известный как Дава, был замечен в одной компании с блогером Кариной Кросс, с которой его ранее связывали романтические и рабочие отношения, но затем пара со скандалом рассталась.

Как признавалась Кросс, причиной их разрыва стало то, что музыкант не выполнял определенные обязательства.

Тем не менее на днях Кросс и Дава были замечены в общей компании, где они веселились и выглядели так, словно все обиды остались позади.

Стоит отметить, что недавно Кросс пообщалась с бывшей возлюбленной Давы Ольгой Бузовой. Девушки сняли совместный ролик, отмечает «СтарХит».

Ранее Ольга Бузова заявила, что расстается с Манукяном после полутора лет отношений. Певица обвинила бойфренда в насилии и изменах. Мать рэпера в свою очередь обвинила звезду в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Через некоторое время случившееся прокомментировал сам Дава. Он назвал отношения с Бузовой пройденным этапом. Затем музыкант выпустил трек «Обнулила нас», посвященный, видимо, разрушенному роману.

Читайте также: Бывший муж Бузовой отказался от совместного проекта с Давой

отношениядевушкаДавид Манукян
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