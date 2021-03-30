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Выставка к 60-летию первого полета человека в космос пройдет в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Выставка к 60-летию первого полета человека в космос пройдет в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Красноармейская улица, 4Карта всех событий

В столице к 60-летию первого полета человека на космическую орбиту Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России представит выставочный проект «От «Востока» до «Бурана». Об этом сообщила пресс-служба мероприятия во вторник, 30 марта.

На мероприятии впервые будут представлены уникальные рабочие материалы Юрия Гагарина и его дипломная работа.

Посетители смогут увидеть чертежи, выполненные Гагариным во время учебы в Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. Также будет выставлен макет космического самолета многоразового использования с решетчатыми крыльями, ставший прообразом советского «Бурана».

Помимо этого, в экспозиции представлены почтовые карточки и конверты с марками, погашенные на Байконуре и в Звездном, с подлинными автографами космонавтов.

Выставка откроется 1 апреля в 14:00.

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