«Прекрасная»: Водянова показала свое лицо без макияжа

Фото: instagram.com/natasupernova

Модель Наталья Водянова опубликовала в соцсети фотографию крупным планом, где предстала перед поклонниками без косметики.

— Блюз понедельника, — подписала знаменитость снимок в Instagram-аккаунте.

Стоит отметить, что топ-модель никогда не отличалась пристрастием к яркому макияжу в повседневной жизни. В соцсетях Водяновой нередко появляются снимки, на которых она запечатлена в домашней обстановке или во время совместных занятий с мужем и детьми. Так, звезда не стесняется демонстрировать естественную красоту, не используя даже тушь или тон для лица.

Подписчики с восторгом оценили очередной естественный образ модели.

«Какая вы милая девушка»; «Вы превосходны! Не грустите»; «Очень красивая»; «Так приятно видеть натуральную красоту», — написали фолловеры в комментариях к публикации.

Напомним, что 39-летняя Водянова воспитывает пятерых детей от двух мужей. Ее первым избранником был аристократ из Великобритании Джастин Тревор Беркли Портман. Вторым мужем модели стал французский бизнесмен Антуан Арно.

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