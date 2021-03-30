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Выставку «Миры и метаморфозы» представил Музей А. Н. Толстого
Фото: Денис Кондратьев

Выставку «Миры и метаморфозы» представил Музей А. Н. Толстого

Ольга Маркова

Культура

Музей-квартира А. Н. Толстого приглашает москвичей на выставку работ художника Юрия Гусева «Миры и метаморфозы». Как сообщается на сайте музея, выставка продлится до 25 мая.

Важным фактом творческой биографии художника является его работа с Андреем Тарковским в картине «Андрей Рублев»: фрески и иконы, появляющиеся в фильме, принадлежат руке Юрия Гусева. Также его работы в виде знамен и росписи тканей и костюмов можно найти в «Войне и мире» Сергея Бондарчука, «Илье Муромце» Александра Птушко и других кинофильмах.

Представленные на выставке работы Юрия Гусева не имеют отношения к кино. Но тем интересней: и эскизы, и евангельские сюжеты, и пейзажи с храмами, и портреты, и интерпретации литературных произведений дают почти уникальный шанс по-настоящему узнать художника, разгадать его метаморфозы и проникнуть в созданные им миры.

Выставка сопровождается оригинальными предметами из фондов Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля.

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