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Мосприрода пригласила жителей столицы на субботники в парки 24 апреля
Фото: Вечерняя Москва

Мосприрода пригласила жителей столицы на субботники в парки 24 апреля

Виктория Родимкина

Город

На природных территориях столицы 24 апреля пройдут субботники, к мероприятиям приглашают присоединиться всех желающих. Об этом сообщила пресс-служба ГПБУ «Мосприрода» во вторник, 30 марта.

— Присоединиться к мероприятиям может каждый — индивидуально, семьей, а также организованной группой. Участников обеспечат необходимым инвентарем и инструментами, — говорится в сообщении.

В рамках субботника работники Мосприроды развесят искусственные гнездовья, проведут мастер-классы, организуют экоконкурсы, экоакции и другие мероприятия.

Весь собранный на субботнике мусор будет отправлен на переработку. В пресс-службе отметили, что на мероприятие лучше всего надевать закрытую одежду, а также внимательно следить за поведением диких птиц и животных и не беспокоить их.

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Мосприродастоличные паркисубботник
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