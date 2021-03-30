Мосприрода пригласила жителей столицы на субботники в парки 24 апреля

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— Присоединиться к мероприятиям может каждый — индивидуально, семьей, а также организованной группой. Участников обеспечат необходимым инвентарем и инструментами, — говорится в сообщении.

В рамках субботника работники Мосприроды развесят искусственные гнездовья, проведут мастер-классы, организуют экоконкурсы, экоакции и другие мероприятия.

Весь собранный на субботнике мусор будет отправлен на переработку. В пресс-службе отметили, что на мероприятие лучше всего надевать закрытую одежду, а также внимательно следить за поведением диких птиц и животных и не беспокоить их.

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