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Зоологический музей пригласил горожан на вечерние экскурсии
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Зоологический музей пригласил горожан на вечерние экскурсии

Ольга Маркова

Культура

На вечерние экскурсии по четвергам в апреле приглашает москвичей Зоологический музей МГУ.

На первой апрельской встрече гостям музея расскажут о «животном мире Дальнего Востока России от Камчатки до Сихотэ-Алиня». Посетители увидят «Весну и начало лета в Приморье»: прилет птиц, пробуждение зверей.

В четверг, 15 апреля, животный мир Дальнего Востока России предстанет перед участниками экскурсии в летний и осенний периоды. Гости увидят гнездовой период, выводки, начало отлета.

Через неделю, 22 апреля, гости музея смогут посетить все экспозиционные залы и орнитологическое хранилище. Им покажут самые яркие экспонаты, на которые сразу падает взгляд, и те, на которые сами посетители никогда бы не обратили внимания.

На завершающей экскурсии 29 апреля гостям музея представят животный мир Камчатки с его птицами и зверями суши и моря.

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