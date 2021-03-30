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Жители Раменок и Дорогомилова приняли участие в экоакциях по сбору мусора
Фото: Вечерняя Москва

Жители Раменок и Дорогомилова приняли участие в экоакциях по сбору мусора

Виктория Родимкина

Город

В столичных районах Раменки и Дорогомилово экоактивисты провели акции по раздельному сбору мусора. В них поучаствовали местные жители, которым рассказали о сортировке отходов и показали, как правильно это делать.

Инициативу поддержал тележурналист Евгений Попов. По его словам, с 2019 года в России действует закон о раздельном сборе отходов.

— Этот подход с разной степенью эффективности работает в 71 из 85 регионов России. Акции, подобные сегодняшней, не только выполняют образовательную функцию, но и несут практическую пользу, — сказал Евгений Попов.

Сортировка мусора необходима, прежде всего, для защиты от опасных отходов, среди которых использованные батарейки, аккумуляторы, полиэтилен.

— Чтобы раздельный сбор мусора стал осознанным стремлением сохранить окружающую нас среду, на первых порах необходимо стимулирование, — добавил журналист.

В столице идет формирование экологической культуры. Во дворах жилых домов появились контейнеры для вторсырья и смешанных отходов. Экоактивисты регулярно проводят акции для привлечения внимания к проблеме мусора.

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