Путин наградил ректора Российского университета транспорта Климова орденом Дружбы
Ректор Российского университета транспорта (РУТ) Александр Климов был награжден президентом России Владимиром Путиным орденом Дружбы. Это следует из указа, опубликованного на сайте Кремля в понедельник, 29 марта.
Климова отметили наградой за подготовку и проведение мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани. Он занимает должность ректора РУТ (МИИТ) с ноября 2018 года.
Орден Дружбы — государственная награда России, учрежденная в марте 1994 года. Знак изготавливают из серебра с эмалью и позолотой.
Читайте также: Песков назвал главное хобби Путина