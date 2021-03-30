Путин наградил ректора Российского университета транспорта Климова орденом Дружбы

Фото: Администрация президента РФ

Ректор Российского университета транспорта (РУТ) Александр Климов был награжден президентом России Владимиром Путиным орденом Дружбы. Это следует из указа, опубликованного на сайте Кремля в понедельник, 29 марта.

Климова отметили наградой за подготовку и проведение мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани. Он занимает должность ректора РУТ (МИИТ) с ноября 2018 года.

Орден Дружбы — государственная награда России, учрежденная в марте 1994 года. Знак изготавливают из серебра с эмалью и позолотой.

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