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Песков назвал главное хобби Путина
Фото: Администрация президента РФ

Песков назвал главное хобби Путина

Анастасия Колоскова

Политика

Главным хобби президента Российской Федерации Владимира Путина является чтение. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Главное его хобби — это чтение. В основном это историческая литература, мемуары, — цитирует Пескова издание «Аргументы и факты».

Также, по словам Пескова, российский лидер читает газеты, которые приходят к нему в Кремль и в Ново-Огарево. Глава государства также просматривает прессу во время перелетов на самолете.

Пресс-секретарь отметил, что президент смотрит телеканалы на немецком и английском языках. Кроме этого Путин регулярно занимается английским несколько раз в неделю.

Ранее Песков оценил перспективы ситуации с коронавирусом в мире.

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хоббиДмитрий ПесковВладимир Путин
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