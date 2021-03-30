Дмитрий Песков заявил, что никто не позволит Америке говорить с Россией с позиции силы

Фото: Администрация Президента РФ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы, так как это невозможно.

— Не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях. Но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно. Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено, — прокомментировал Песков возможность разрыва дипломатических отношений с США в интервью «Аргументам и фактам».

Политик отметил, что «сейчас главное — не дать отношениям скатываться дальше по наклонной».

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что если США создадут трудности в отношениях с Россией, то будут нести ответственность за свои действия.

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