Канада ввела санкции против российских граждан и компаний

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Канада ввела санкции против двух россиян и четырех компаний из России и Украины из-за крымского вопроса. Об этом рассказали в МИД Канады.

В заявлении говорится, что новые ограничения являются дополнением к уже ранее введенным санкциям. Дополнительные меры были согласованы с Евросоюзом, Великобританией и Австралией.

— Министр иностранных дел сегодня объявил новые санкции против двух физических лиц и четырех компаний <…> в ответ на незаконную оккупацию и аннексию Автономной Республики Крым, — пояснили в ведомстве.

Новые санкции ввели против Александра Ганова и Леонида Рыженькина. В список также попала компания «Ленпромтранспроект» и управление строительства железнодорожной линии «Беркакит — Томмот — Якутск», сообщает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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