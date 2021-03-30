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Почти миллион российских семей получили выплаты на первого ребенка в 2020 году
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Почти миллион российских семей получили выплаты на первого ребенка в 2020 году

Иван Юминов

Общество

Выплаты по рождению или усыновлению первого ребенка получили более 990 тысяч российских семей в 2020 году. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во вторник, 30 марта.

— Девятьсот девяносто две тысячи семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, более 1,2 миллиона семей получили сертификат на материнский капитал, — рассказала она.

Сертификат на маткапитал на первого ребенка получили 379 тысяч семей, а 830 тысяч семей — на второго и последующих. Также Голикова отметила, что 570 тысяч многодетных семей получили ежемесячную денежную выплату, сообщает РИА Новости.

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