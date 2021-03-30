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Путин поздравил Синицину и Кацалапова с победой на чемпионате мира
Фото: youtube / Первый канал

Путин поздравил Синицину и Кацалапова с победой на чемпионате мира

Полина Долганова

Спорт

Президент России Владимир Путин прокомментировал победу российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые выиграли золото в танцах на льду на чемпионате мира в Стокгольме. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

— Вы победили заслуженно, уверенно, ярко. Продемонстрировали блестящее мастерство и слаженность исполнения, покорив и судей, и многочисленных поклонников фигурного катания, — сказал глава государства.

Он отметил, что такие выступления «созидают спортивную славу нашей страны».

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, тренирующиеся у хореографа Александра Жулина, в субботу, 27 марта, выиграли чемпионат мира по фигурному катанию. В сумме за короткую и произвольную программы спортсмены набрали 221,17 балла.

Золотую медаль в женском одиночном катании России принесла 17-летняя ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова.

В мужской сетке российским фигуристам-одиночникам максимум удалось добраться лишь до пятого места. Его занял трехкратный чемпион России Михаил Коляда. Еще один спортсмен нашей сборной Евгений Семененко также попал в топ-10, обеспечив России максимальную квоту на Олимпиаде в Пекине.

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СпортВладимир Путинфигурное катание
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