Депутат вместе с горожанами контролирует стройку школ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Новой Москве в сентябре 2021 года откроют сразу две школы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Саблин. Новые общеобразовательные учреждения появятся в Рязановском поселении и на территории жилого комплекса «Новое Бутово» — их ввод в эксплуатацию откладывался 11 раз с 2016 года.

— Все люди, с которыми я встречаюсь, спрашивают о школах. Я в постоянном контакте со строителями, с руководителем Департамента развития новых территорий Москвы. Даже несмотря на пандемию нам удалось сохранить развитие — план работ и календарь сроков сейчас соблюдаются, — сказал Дмитрий Саблин.

Такая сильная задержка с открытием школ произошла из-за того, что объекты в обоих случаях строила частная компания, которая не смогла завершить проект вовремя.

По словам депутата, ситуация изменилась в этом году — при поддержке департамента развития новых территорий был найден новый подрядчик, составлен график работ. А Дмитрий Саблин организовал вместе с жителями контроль за его соблюдением.

В настоящий момент в школе № 2083 в Рязановском уже облицован фасад, завершены работы по кровле, заштукатурены стены и перегородки, идет отделка помещений. В школе в жилом комплексе «Новое Бутово» смонтировали инженерные коммуникации, выполнили внутреннюю отделку фасадов, ведутся работы в актовом и спортивном залах.

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