Москвичи выберут новые программы для детских технопарков столицы

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

На сайте проекта «Активный гражданин» открылось новое голосование, участники которого решат, нужны ли детским технопаркам новые программы профориентации в сфере экологии и «зеленой» экономики.

Так, горожане выберут формат, в котором следует проводить такие занятия. Жители столицы будут выбирать из лекций, вебинаров, семейных мастер-классов, тренингов, дней открытых дверей.

Помимо этого, москвичи поделятся мнением, где нужно проводить занятия по новым программам — на территории детских технопарков, в школах, на онлайн-платформе или на предприятиях партнеров.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, детские технопарки города являются целой экосистемой для профориентации детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет.

— Всего в столице 18 таких площадок. Они расположены на территории вузов, высокотехнологичных предприятий и городских технопарков. В них для ребят доступно более 40 обучающих направлений, чтобы на практике выявить склонность к той или иной профессиональной сфере, — сказал глава департамента.

Лекции и другие занятия для слушателей проведут преподаватели вузов и специалисты крупнейших предприятий страны, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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