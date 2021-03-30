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Москвичи выберут новые программы для детских технопарков столицы
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Москвичи выберут новые программы для детских технопарков столицы

Виктория Родимкина

Город

На сайте проекта «Активный гражданин» открылось новое голосование, участники которого решат, нужны ли детским технопаркам новые программы профориентации в сфере экологии и «зеленой» экономики.

Так, горожане выберут формат, в котором следует проводить такие занятия. Жители столицы будут выбирать из лекций, вебинаров, семейных мастер-классов, тренингов, дней открытых дверей.

Помимо этого, москвичи поделятся мнением, где нужно проводить занятия по новым программам — на территории детских технопарков, в школах, на онлайн-платформе или на предприятиях партнеров.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, детские технопарки города являются целой экосистемой для профориентации детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет.

— Всего в столице 18 таких площадок. Они расположены на территории вузов, высокотехнологичных предприятий и городских технопарков. В них для ребят доступно более 40 обучающих направлений, чтобы на практике выявить склонность к той или иной профессиональной сфере, — сказал глава департамента.

Лекции и другие занятия для слушателей проведут преподаватели вузов и специалисты крупнейших предприятий страны, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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