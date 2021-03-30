Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Раскрыты подробности задержания стрелка из Мытищ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Провал полный»: режиссер Берсенев рассказал про съемки первого клипа для Зарецкого
Фото: instagram/alexandrzaretskiy

«Провал полный»: режиссер Берсенев рассказал про съемки первого клипа для Зарецкого

Иван Юминов

Звезды

Режиссер Анатолий Берсенев рассказал о вине перед скончавшимся 29 марта солистом группы «Старый приятель» Александром Зарецким.

— У меня чувство вины, потому что мы завалили ему клип. Я неправильно подобрал команду, и все рухнуло. Все было ошибочно из-за того, что я был тогда преуспевающим и известным среди музыкантов с клипами. А человек чем успешнее, тем глупее становится. Был провал полный, — заявил Берсенев.

Речь идет о клипе на песню «Новый день календаря». Режиссер отметил, что музыкант не держал никакого зла и был «невероятно хорошим человеком», сообщает Пятый канал.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Зарецкий родился в 1967 году.

Группа «Старый приятель» образовалась в 1995 году, когда Александр Зарецкий показал гитаристу Андрею Шурикову несколько своих песен. В составе группы выступали Антон Басов (гитара, вокал), Халыг Салаев (бас-гитара, вокал), Антон Володин (ударные, вокал).

Коллектив выпустил семь студийных альбомов, а также ряд концертных альбомов и сборников. Последний альбом «Время» вышел в декабре 2020 года.

В числе самых известных песен коллектива — «Не плачь!», «Новый день календаря» и «Московская любовь».

Читайте также: Солист группы «Старый приятель» умер от коронавируса

клиппризнание винымузыкант
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета Гагарина: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в