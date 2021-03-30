«Провал полный»: режиссер Берсенев рассказал про съемки первого клипа для Зарецкого

Фото: instagram/alexandrzaretskiy

Режиссер Анатолий Берсенев рассказал о вине перед скончавшимся 29 марта солистом группы «Старый приятель» Александром Зарецким.

— У меня чувство вины, потому что мы завалили ему клип. Я неправильно подобрал команду, и все рухнуло. Все было ошибочно из-за того, что я был тогда преуспевающим и известным среди музыкантов с клипами. А человек чем успешнее, тем глупее становится. Был провал полный, — заявил Берсенев.

Речь идет о клипе на песню «Новый день календаря». Режиссер отметил, что музыкант не держал никакого зла и был «невероятно хорошим человеком», сообщает Пятый канал.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Зарецкий родился в 1967 году.

Группа «Старый приятель» образовалась в 1995 году, когда Александр Зарецкий показал гитаристу Андрею Шурикову несколько своих песен. В составе группы выступали Антон Басов (гитара, вокал), Халыг Салаев (бас-гитара, вокал), Антон Володин (ударные, вокал).

Коллектив выпустил семь студийных альбомов, а также ряд концертных альбомов и сборников. Последний альбом «Время» вышел в декабре 2020 года.

В числе самых известных песен коллектива — «Не плачь!», «Новый день календаря» и «Московская любовь».

Читайте также: Солист группы «Старый приятель» умер от коронавируса