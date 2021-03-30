«Провал полный»: режиссер Берсенев рассказал про съемки первого клипа для Зарецкого
Режиссер Анатолий Берсенев рассказал о вине перед скончавшимся 29 марта солистом группы «Старый приятель» Александром Зарецким.
— У меня чувство вины, потому что мы завалили ему клип. Я неправильно подобрал команду, и все рухнуло. Все было ошибочно из-за того, что я был тогда преуспевающим и известным среди музыкантов с клипами. А человек чем успешнее, тем глупее становится. Был провал полный, — заявил Берсенев.
Речь идет о клипе на песню «Новый день календаря». Режиссер отметил, что музыкант не держал никакого зла и был «невероятно хорошим человеком», сообщает Пятый канал.
СПРАВКА «ВМ»
Александр Зарецкий родился в 1967 году.
Группа «Старый приятель» образовалась в 1995 году, когда Александр Зарецкий показал гитаристу Андрею Шурикову несколько своих песен. В составе группы выступали Антон Басов (гитара, вокал), Халыг Салаев (бас-гитара, вокал), Антон Володин (ударные, вокал).
Коллектив выпустил семь студийных альбомов, а также ряд концертных альбомов и сборников. Последний альбом «Время» вышел в декабре 2020 года.
В числе самых известных песен коллектива — «Не плачь!», «Новый день календаря» и «Московская любовь».
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