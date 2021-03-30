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Центр «Слово» пригласил горожан на интерактивную экскурсию «Живое слово»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Центр «Слово» пригласил горожан на интерактивную экскурсию «Живое слово»

Ольга Маркова

Культура

Интерактивная экскурсия «Живое слово» бесплатно пройдет в воскресенье, 4 апреля, в Центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ.

Участники мероприятия побывают в древнерусском храме и в монастыре, в петровской типографии и крестьянской школе, чтобы понять, что русский язык — это целый мир, у него своя история, свои создатели, свои герои и тайны, а у каждой буквы — своя биография.

Вместе с ведущим взрослые и дети познакомятся с древними шифрами, решат логические задачки, разгадают лингвистические головоломки и узнают любопытные факты из истории славянской письменности и культуры.

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