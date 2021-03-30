Медик рассказал, как неправильное питание в детстве влияет на формирование личности

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Неправильное питание в детстве может негативно отразиться на формировании полноценной личности человека. Такое мнение выразил доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Он отметил, что в этом случае появляется риск неполноценного умственного и физического развития. Эксперт уточнил, что речь идет не об умственной неполноценности, а о том, что человек окажется менее успешен в будущем.

Он обратил внимание на то, что ученые выявили связь меду неправильным питанием и склонностью к депрессии.

— Ожирение в детском возрасте — это стопроцентный предиктор ожирения во взрослом возрасте. Ожирение у ребенка обязательно перейдет во взрослое состояние. Мы мало пока говорим о дефицитности детского питания и влияния питания на развитие. Когда мы говорим, что много детей начинают рано курить, рано приобщаются к алкоголю и так далее, я эту проблему вижу именно в том, что питание неполноценное, неправильное, не позволяет ребенку сформироваться с нормальным целеполаганием, — заявил Гинзбург во время круглого стола «Здоровое питание — детям».

По мнению специалиста, современные дети испытывают дефицит витамина Д, йода, омега-3 жирных кислот, а также цинка и магния. Он подчеркнул, что полноценный рацион ребенка должен содержать рыбу, морепродукты, крупы и зелень. В этом случае может сформироваться полноценная личность, уточнил медик.

Гинзбург считает, что проблема также кроется в отсутствии пропаганды здорового питания в детских садах школах на фоне агрессивной маркетинговой кампании производителей фастфуда и так называемых детских завтраков, в которых содержится большое количество трансжиров и сахара.

— Это большая проблема, и пока мы молчим, это поле занимают люди, на мой докторский взгляд, с нездоровым предложением, — цитирует специалиста РИА Новости.

Гинзбург считает мнение о дороговизне здорового питания по сравнению с обычным мифом. По его мнению, оно лишь требует определенной привычки.

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