Более 270 лифтов заменили в подмосковных жилых домах с января

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Замену 274 лифтов произвели в многоквартирных домах Московской области за первый квартал 2021 года. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Всего до 2022 года по программе краткосрочного плана капитального ремонта специалисты областного Фонда капремонта собираются заменить на территории области более 1,5 тысячи подъемных механизмов в 523 жилых домах.

— Сначала в данную программу включают лифты, срок эксплуатации которых превышает 25 лет или уже подходит к своему завершению, — уточнил глава ведомства Антон Велиховский.

По его словам, на данный момент заменен весь лифтовой парк, который отработал свой нормативный срок, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». При этом уточняется, что обновление устаревших подъемных механизмов, проводят таким образом, чтобы жители дома ощущали наименьший дискомфорт. Это означает, что пока ремонтируют одну кабину, вторая продолжает работать.

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