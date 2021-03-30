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Более 270 лифтов заменили в подмосковных жилых домах с января
Фото: Павел Волков, Вечерняя Москва

Более 270 лифтов заменили в подмосковных жилых домах с января

Елена Фролова

Общество

Замену 274 лифтов произвели в многоквартирных домах Московской области за первый квартал 2021 года. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Всего до 2022 года по программе краткосрочного плана капитального ремонта специалисты областного Фонда капремонта собираются заменить на территории области более 1,5 тысячи подъемных механизмов в 523 жилых домах.

— Сначала в данную программу включают лифты, срок эксплуатации которых превышает 25 лет или уже подходит к своему завершению, — уточнил глава ведомства Антон Велиховский.

По его словам, на данный момент заменен весь лифтовой парк, который отработал свой нормативный срок, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». При этом уточняется, что обновление устаревших подъемных механизмов, проводят таким образом, чтобы жители дома ощущали наименьший дискомфорт. Это означает, что пока ремонтируют одну кабину, вторая продолжает работать.

Читайте также: Москвичи смогут узнать расписание замены лифтов в своих домах на виртуальной карте

лифтыЗамена лифтаМосковская область
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