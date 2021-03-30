Владимир Лукин покинул пост президента Паралимпийского комитета России

Фото: Cергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин оставил свой пост из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает ТАСС.

Исполняющим обязанности президента организации пока утвержден первый вице-президент Павел Рожков.

В соответствии с ограничениями WADA российским чиновникам нельзя занимать руководящие должности в каких-либо федерациях.

Помимо Владимира Лукина, свои полномочия сложили вице-президенты организации Борис Иванюженков, Рима Баталова и Олег Смолин.

Российский политик был главой ПКР с 1997 года. Он единогласно избирался президентом комитета в 1997, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах.

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