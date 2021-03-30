«Успеваю соскучиться»: Андрей Рожков раскрыл секрет счастливого брака

Фото: instagram/rozhkovandrey_official

Звезда шоу «Уральских пельменей» Андрей Рожков рассказал, как ему удается сохранить нежные отношения с женой Эльвирой, с которой 50-летний артист счастлив в браке уже 20 лет.

Пара воспитывает трех сыновей, которым 18, 11 и 5 лет.

— Меня спасало и спасает то, что я часто бываю на гастролях, уезжаю, как моряк, на неделю–две. И они без меня отдыхают, и я «успеваю соскучиться». Приезжаю с новыми ощущениями и с новой любовью, — цитирует юмориста портал Е1.

Андрей Рожков признался, что не одобряет разводов, хотя его многие друзья успели пополнить печальную статистику. По словам комика, он понимает, что многие люди принимают решение о расставании из-за того, что попросту не могут находиться вместе под одной крышей. Однако в его семейном опыте таких моментов не было.

Стоит отметить, что некоторое время назад Андрей Рожков и Вячеслав Мясников создали шоу «Ваши пельмени», с которым они гастролируют отдельно от основного состава «Уральских пельменей».

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