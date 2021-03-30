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Россияне приобрели туры с кешбэком на сумму более четырех миллиардов рублей. Об этом во вторник, 30 марта, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, программой туристического кешбэка воспользовались около 200 тысяч россиян. Возврат денежных средств составил более 700 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Третья распродажа туров по России будет длиться до 15 июля. В рамках программы туристы смогут вернуть 20 процентов от стоимости тура. По словам Догузовой, это станет системной поддержкой граждан и сферы туризма.

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