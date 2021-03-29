Стюардесса объяснила, как сэкономить при покупке авиабилетов

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Стюардесса одного украинского лоукостера в своем TikTok-аккаунте рассказала, как сэкономить при покупке авиабилета. По ее словам, для этого потребуется «всего один клик».

Стюардесса отметила, что на сайте агрегатора поиска билетов нужно ввести планируемый маршрут. Затем необходимо указать требуемые даты вылета и прилета. После этого нужно выбрать отличное от настоящего местоположение. В этом случае пользователь заметит, как будет меняться цена.

Кроме того, девушка подчеркнула, что порой сайты-посредники продают билеты на самолеты дешевле, чем сами авиакомпании.

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