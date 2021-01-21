Американская стюардесса рассказала о мифах про обязанности бортпроводниц

Стюардесса

Американская стюардесса Кэт Камалани рассказала своим подписчикам о ложных обязанностях, которыми пассажиры самолета наделяют бортпроводниц. Ролик девушка выложила в TikTok-аккаунте.

Многие думают, что стюардессы обязаны помогать людям поднимать ручную кладь на багажную полку. Однако это не соответствует действительности, пожаловалась девушка.

— Дело в том, что мы не знаем, сколько весит ваш чемодан. Более того, многие компании даже не выплачивают компенсацию, если бортпроводница травмировалась, укладывая багаж на полку. Так что если вы сами не можете поднять вашу сумку, лучше вообще не проносите ее на борт, — пояснила стюардесса.

Она добавила, что члены экипажа не занимаются уборкой салона самолета после рейса. Для этого авиакомпании нанимают специальных сотрудников, которые чистят помещение между перелетами.

Камалани подчеркнула, что первоначальная задача бортпроводниц — это забота о безопасности пассажиров. Подача напитков и еды является лишь второстепенной функцией, отметила девушка.

По ее словам, для работы стюардессы проходят восьминедельные курсы, и только два дня из них посвящены правильной подаче питания.

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