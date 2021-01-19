Стюардесса дала советы по ношению защитной маски на борту самолета

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Бортпроводница Хувайда Максвелл, работающая в компании TUI, поделилась секретами комфортного ношения маски в самолете во время пандемии. В частности, она порекомендовала во время полета использовать тканевые защитные средства, которые нужно менять каждые три-четыре часа.

Кроме того, стюардесса рассказала, что при стирке личной маски использует кондиционер для белья для того, чтобы та приятно пахла. Однако Максвелл заметила, что во время работы сотрудникам авиакомпании приходится носить хирургические защитные средства для лица, которые они регулярно меняют.

Также Максвелл призналась, что маски на лице вынуждают членов экипажа громче и четче разговаривать. В связи с этим стюардессы применяют во время общения язык тела и учатся улыбаться глазами, сообщает издание Mirror.

Ранее вирусолог рассказал, нужно ли носить маску после прививки от COVID-19.

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